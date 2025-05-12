В Москве жестоко избили и ударили ножом мужчину, который заступился за девушку

В Москве мужчина заступился за девушку и получил три ножевых ранения. Об этом сообщили «Вести» .

ЧП произошло на Лубянском проезде. На кадрах с места потасовки можно увидеть, как трое человек ударили ножом оппонента на глазах у очевидцев, применившего силу в защиту незнакомой девушки от приставаний.

Правоохранители задержали подозреваемых в нападении, среди них ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 37-летний тюменец с ингушскими корнями, а также двое москвичей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил по факту произошедшего возбудить уголовное дело.

По информации РЕН ТВ, потерпевший занимался легкой атлетикой и единоборствами. Во время поножовщины он получил повреждения печени, диафрагмы и груди. В настоящее время он подключен к ИВЛ в реанимации, врачи борются за его жизнь.

Ранее стало известно, что житель Саратова предстанет перед судом за убийство соседа из-за замечания о шуме.