В Татарстане детский тренер натравил воспитанников на малыша. Ребенка избили толпой

В Татарстане дошкольники из детской секции по футболу толпой запинали сверстника. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно лежащего на полу мальчика, сидящие на скамейке дети несколько раз пинают его. Тренер заметил происходящее, но не остановил детей. После того, как взрослый что-то сказал воспитанникам, те толпой окружили мальчика и стали бить его руками и ногами.

Сам мужчина спокойно наблюдал за происходящим, но через несколько секунд дунул в свисток. Дошкольники разошлись.

Мама пострадавшего ребенка Яна сообщила 360.ru, что правоохранители разбираются в ситуации.

«Сейчас я сижу в полиции, они пытаются привлечь к ответственности виновных», — сказала она.

По данным Telegram-канала «Жесть Казани», все произошло в Набережных Челнах в детском саду «Колокольчик». Платные занятия проводил тренер Руслан. Родители считают, что мужчина специально спровоцировал детей, натравив их на одного из малышей за провинность.

Ранее в Тбилиси подросток пырнул 16-летнего юношу ножом. Полиция задержала подозреваемого.