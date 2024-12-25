«Молодежная фашистская группировка» напала на подростка в Тбилиси

Полиция задержала несовершеннолетнего по подозрению в нападении. Предполагается, что ножевые ранения нанес 14-летний подросток.

Набросились на пострадавшего несколько человек, когда он шел по улице со своим братом. Все, кроме одного из злоумышленников, были в масках. Как сообщило издание «Взгляд», могла действовать «молодежная фашистская группировка», члены которой прячут лица и «охотятся» за своими жертвами на улицах города».

Ранее около 40 школьников-мигрантов избили трех подростков в Новой Москве. По информации Следственного комитета, это уже не первый подобный случай в этой школе. Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства.