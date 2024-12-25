«Молодежная фашистская группировка» напала на подростка в Тбилиси
В Тбилиси подросток ранил 16-летнего парня ножом в сердце. Пострадавший попал в отделение реанимации Первого медицинского центра, сообщил телеканал «Рустави 2».
Полиция задержала несовершеннолетнего по подозрению в нападении. Предполагается, что ножевые ранения нанес 14-летний подросток.
Набросились на пострадавшего несколько человек, когда он шел по улице со своим братом. Все, кроме одного из злоумышленников, были в масках. Как сообщило издание «Взгляд», могла действовать «молодежная фашистская группировка», члены которой прячут лица и «охотятся» за своими жертвами на улицах города».
Ранее около 40 школьников-мигрантов избили трех подростков в Новой Москве. По информации Следственного комитета, это уже не первый подобный случай в этой школе. Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства.