В Таганроге взорвалась машина

В Таганроге на 1-й Котельной улице автомобиль взорвался после того, как водитель открыл дверь. Об этом сообщило местное издание DonDay.
По словам очевидцев, мужчина выжил. Комментариев от экстренных служб пока не поступало. Что стало причиной взрыва, также неизвестно.
Ранее в Москве взорвался и загорелся трактор. Причиной происшествия стало короткое замыкание в высоковольтном кабеле. Тракториста с ожогами госпитализировали.
В августе «Жигули» взорвались на газовой заправке в Краснодарском крае. Бетонная плита обрушилась и раздавила машину. Сам водитель отделался незначительными травмами.
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