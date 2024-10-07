В Таганроге взорвалась машина

В Таганроге автомобиль взорвался после того, как водитель открыл дверь

В Таганроге на 1-й Котельной улице автомобиль взорвался после того, как водитель открыл дверь. Об этом сообщило местное издание DonDay .

По словам очевидцев, мужчина выжил. Комментариев от экстренных служб пока не поступало. Что стало причиной взрыва, также неизвестно.

Ранее в Москве взорвался и загорелся трактор. Причиной происшествия стало короткое замыкание в высоковольтном кабеле. Тракториста с ожогами госпитализировали.

В августе «Жигули» взорвались на газовой заправке в Краснодарском крае. Бетонная плита обрушилась и раздавила машину. Сам водитель отделался незначительными травмами.