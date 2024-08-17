Легковушка взорвалась на АЗС в Краснодарском крае

Машина взорвалась на газовой заправке в Тихорецке, водитель выжил

Отечественный автомобиль взорвался на автомобильной заправочной станции в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Взрыв прогремел вечером 16 августа на газовой заправке в Тихорецке. По предварительным данным, мужчина поставил свою «семерку» заправляться метаном и ушел оплачивать.

Когда водитель вернулся к машине, произошел взрыв, после которого обрушилась бетонная плита. Ее обломки засыпали автомобиль, раздавив его. Мужчина выжил. Он получил незначительные травмы. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее машина скорой помощи взорвалась на территории роддома в Омске. В результате ЧП никто не пострадал. Загоревшийся автомобиль тушили 16 спасателей и три спецмашины.

Сильный взрыв прогремел на Синявинской улице на севере Москвы. В автомобиль Toyota Land Cruiser детонировала самодельная взрывчатка. Водителю внедорожника взрывом оторвало стопы.