Трактор взорвался в Москве из-за замыкания кабеля, водитель получил ожоги

В Большом Каретном переулке Тверского района Москвы взорвался трактор. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, в результате ремонтных работ по укладке тротуарной плитки произошло замыкание высоковольтного кабеля. После взрыва трактор загорелся. Водитель получил сильные ожоги, его увезли в НИИ имени Склифосовского.

Накануне вечером смертельное ДТП произошло в Балашихе. В микрорайоне Салтыковка на Вешняковском шоссе столкнулись два автомобиля, двое детей пострадали. Один ребенок погиб от полученных травм. Правоохранители установят обстоятельства случившегося.