В Сызрани завершили аварийно-спасательные работы после обрушения части дома

В Сызрани завершили аварийно-спасательные работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома после атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в MAX .

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера после атаки украинских беспилотников, в результате которой произошло обрушение части четырехэтажного жилого дома.

По официальным данным, в результате происшествия погибли два человека. Пострадали четверо, в том числе ребенок. В целях безопасности из дома эвакуировали 39 жильцов. Для них организовали пункт временного размещения на улице Нефтебазной.

К ликвидации последствий ЧП привлекали 317 человек и 73 единицы техники.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по статье о теракте.