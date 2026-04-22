В Сызрани ввели режим ЧС после теракта ВСУ

В Сызрани ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера после атаки украинских беспилотников, в результате которой обрушился подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в MAX .

Он отметил, что работа по ликвидации последствий ЧП продолжается и идет слаженно. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

«В ближайшее время семьям погибших будет доведена материальная помощь. Также поддержку направим тем, кто получил ранения различной степени тяжести», — написал Федорищев.

После обследования поврежденных зданий комиссия даст заключение, позволяющее приступить к восстановлению.

Ранее стало известно, что после атаки украинских БПЛА на Сызрань следователи завели дело о теракте. В результате обрушения подъезда погибли два человека, пострадали 12.