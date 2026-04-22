В Сызрани частично обрушился подъезд жилого дома

Подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани, из-под завалов спасли четырех человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Поисково-спасательные работы проводятся на месте частичного обрушения подъезда жилого дома в городе Сызрань Самарской области. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок», — сказал собеседник агентства.

На место направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в телеграм-канале, что подъезд жилого многоквартирного дома обрушился в результате атаки дронов ВСУ. Он предупредил, что украинские боевики продолжили атаковать регион.

Ранее Минобороны сообщало, что российские регионы, включая Самарскую область, в ночь на 21 апреля атаковали украинские беспилотники. Силы противовоздушной обороны всего сбили 97 вражеских дронов. Боевики ВСУ в ту же ночь попытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области, обошлось без погибших и пострадавших.