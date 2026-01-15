В Сыктывкаре число пострадавших при взрыве в центре МВД выросло до 18

Количество пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в Сыктывкаре увеличилось до 18 человек, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщил ТАСС .

По оперативной информации, госпитализировали 18 пострадавших.

«Состояние четверых — крайне тяжелое, еще пятеро — в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести», — уточнил Кузнецов.

Ранее правительство Коми сообщало, что в стационарах находились восемь человек, а одного из пострадавших при взрыве в центре профессиональной подготовки МВД отпустили на амбулаторное лечение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Выяснилось, что во время взрыва в здании шли занятия с личным составом, произошло возгорание крыши, но пожар потушили.