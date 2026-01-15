Пострадавшие при взрыве в учебном центре МВД в Сыктывкаре отравились продуктами горения

У пострадавших в учебном центре МВД в Сыктывкаре выявили ожоги и отравление

Восемь человек, пострадавших при взрыве в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, остаются в стационарах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

По словам министра здравоохранения республики Ирины Кондратьевой, всего за медицинской помощью обратились девять пострадавших, одного из которых отпустили на амбулаторное лечение.

«Четверо госпитализированы в республиканскую больницу, еще четверо — в городскую больницу Эжвинского района. Итого в стационарах на сегодня находится 8 человек», — уточнила Кондратьева в видеообращении.

Министр отметила, что среди травм зафиксированы последствия воздействия дыма и термические поражения.

«Там есть отравление продуктами горения и есть ожоги кожных покровов и верхних дыхательных путей», — добавила она.

Оценка состояния пострадавших и необходимый объем лечения продолжаются. По факту взрыва возбудили уголовное дело.