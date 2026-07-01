Более 150 человек эвакуировали из подтопленных районов Свердловской области

В Свердловской области продолжаются спасательные работы после обильных осадков, специалисты эвакуировали более 150 человек из подтопленных районов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«В результате выпадения обильных осадков в виде дождя на территории Свердловской области произошло затопление более 290 частных жилых и дачных домов, 3819 приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях», — заявили в ведомстве.

Эвакуировали 155 человек, шестеро из которых несовершеннолетние. В пункты временного размещения прибыли девять человек, остальные эвакуированные разместились у друзей и родных.

В подтопленных территориях работают оперативные группы МЧС. К ликвидации последствий ЧП привлекли 600 спасателей и более 150 единиц техники.

Сильные ливни в Свердловской области прошли 29 и 30 июня. Затопления коснулись в том числе и Екатеринбурга.