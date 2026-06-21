В Сургуте самолет UTair вынужденно сел из-за технических проблем

Самолет авиакомпании UTair, выполнявший вахтовый рейс из Уфы в Игарку, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сургута. Причиной стали технические неполадки, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В настоящее время борт вылетел по маршруту назначения. Пассажирам оказаны полагающиеся услуги в полном объеме», — рассказали в ведомстве.

Сургутская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по факту происшествия. Специалисты устанавливают причины технической неисправности.

В минувшую пятницу самолет, летевший из Владивостока в Москву, внепланово сел в аэропорту Хабаровска из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. В итоге рейс прибыл в столицу на 1,5 часа позже.

За месяц до этого самолет, летевший по маршруту Москва — Иркутск, вынужденно сел в аэропорту Сургута из-за буйного пассажира.