Летевший из Москвы самолет вынужденно сел в Сургуте из-за буйного пассажира

Летевший из Москвы в Иркутск самолет вынужденно сел в аэропорту Сургута в ХМАО из-за возникшего на борту конфликта, устроенного одним из пассажиров. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Да, все верно. Самолет сел в Сургуте. Мы контролировали соблюдение прав пассажиров. Он конфликтовал», — сказала собеседница агентства.

Посадка прошла штатно, борт приземлился благополучно. Самолет вылетел в Иркутск в 18:04 (16:04 по московскому времени).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, буйно себя вел 37-летний мужчина. По предварительной информации, он поссорился с другим пассажиром. Мужчину доставили в отдел транспортной полиции.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в мессенджере «Макс» уточнила, что порядок на борту нарушал пассажир бизнес-класса. Во время полета он нецензурно выражался, оскорблял экипаж, не реагировал на замечания окружающих и даже ударил одного из них по лицу, когда его попытались успокоить.

