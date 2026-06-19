Самолет из Владивостока экстренно приземлился в Хабаровске

Самолет из Владивостока из-за плохого самочувствия пассажира сел в Хабаровске

Летевший по маршруту Владивосток — Москва самолет совершил внеплановую посадку в аэропорту Хабаровска. Об этом РИА «Новости» сообщили представители воздушной гавани.

Предварительной причиной стало плохое самочувствие пассажира. Сейчас его состояние неизвестно.

«Подтверждаем посадку рейса в аэропорту Хабаровск в 07:27 мск. Вылетел в 08:30 мск», — отметили в пресс-службе авиаузла.

Прибытие самолета в аэропорт Шереметьево ожидается в 15:30 вместо запланированных 14:05, ожидаемая задержка составит почти 1,5 часа.

В среду, 17 июня, над Черным морем подал сигнал бедствия лайнер авиакомпании Smartavia. Самолет летел из Сочи в Хабаровск и успешно вернулся обратно в аэропорт. Из пассажиров никто не пострадал.

Предварительной причиной ЧП стала техническая неисправность на борту. Пассажиров в итоге отправили в Архангельск на резервном самолете.