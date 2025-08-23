В Ставропольском крае загорелся торговый комплекс с сетевыми магазинами

В Михайловске загорелся магазин на площади 1,5 тысяч кв. м

В городе Михайловске (Ставропольский край) произошел крупный пожар в торговом здании на улице Вокзальной, 82. О произошедшем сообщили 360.ru очевидцы.

«Горят торговые площади, где расположены „Пятерочка“, аптека и магазин для животных. Вся кровля выгорела, огонь перекинулся вовнутрь. К счастью, никто не пострадал. Пострадали только две припаркованные машины», — уточнил собеседник.

По данным МЧС России, огонь охватил площадь около 1500 квадратных метров. На месте работают 37 спасателей и 12 единиц техники.

Очевидцы рассказали 360.ru, что возгорание началось с электрощитка, установленного за зданием в районе овощных павильонов рядом с магазином «Пятерочка». По их словам, сначала был слышен сильный треск, после чего вспыхнуло пламя. В этот момент в «Пятерочке» находились люди: свет погас, но персонал и посетители успели покинуть магазин.

Собеседники также отметили, что пожарные расчеты прибыли быстро, однако к их приезду огонь уже охватил крышу и распространился внутрь здания. Кровля выгорела полностью, и пламя перекинулось в помещения. При этом никто не пострадал, но ущерб был нанесен двум припаркованным машинам.

Тушение пожара продолжается.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве загорелся строящийся дом.