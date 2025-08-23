В Новой Москве загорелся строящийся дом

Сильный пожар произошел 23 августа в строящемся доме на проспекте Куприна. О происшествии сообщил 360.ru в МЧС.

Черный столб дыма был виден за несколько километров, фото и видео распространил телеграм-канал «Новая Москва».

По сообщениям канала, на верхних этажах здания во время возгорания находились строители. Позже стало ясно, что пожар удалось оперативно локализовать, предварительно обошлось без пострадавших.

В МЧС пояснили 360.ru, что загорелись строительные материалы. Пожарные расчеты быстро ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

