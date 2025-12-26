В Ставрополе 18-летняя девушка готовила подрыв авто офицера Минобороны

ФСБ задержала в Ставрополе девушку, планировавшую теракт против офицера Минобороны. Украинские спецслужбы через мошенников убедили 18-летнюю россиянку подорвать машину военнослужащего, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

«В Ставрополе предотвращена противоправная деятельность жительницы Краснодарского края, которая по заданию спецслужб киевского режима готовила террористический акт в отношении военнослужащего Министерства обороны РФ», — уточнили в пресс-службе.

Злоумышленница, получив от украинских силовиков самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте, планировала прикрепить его к автомобилю, припаркованному рядом с военной частью.

При попытке совершить преступление ее задержали сотрудники ФСБ России. В ходе срочных оперативно-разыскных действий выяснилось, что в декабре подозреваемая стала жертвой телефонных мошенников. Те обманули ее, угрожая уголовным преследованием, и заставили участвовать в подготовке теракта.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на совершение террористического акта», «незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».

Ранее стало известно, что восьмиклассник собрал бомбу и планировал устроить теракт в Астрахани и Дагестане. На допросе мальчик признался, что некоторое время переписывался в интернете с неизвестным, который выдавал себя за боевика «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация запрещена в России.