Восьмиклассник собрал бомбу и планировал устроить теракт в Астрахани

С лета 2025 года подросток собирал дома компоненты для самодельного взрывного устройства. По материалам дела, он готовил теракты в Астраханской области и Дагестане. Школьник также завел Telegram-канал, где делился инструкциями по изготовлению взрывных устройств.

На допросе мальчик рассказал, что какое-то время переписывался в интернете с незнакомцем, который выдавал себя за члена «Исламского государства»*. Сначала они обсуждали религиозные вопросы, а затем подросток попытался создать онлайн-сообщество для продвижения идей шариата.

Однако в середине декабря 2025 года он решил распустить эту группу, осознав, что для получения инструкций нужно вступить в террористическую организацию. После этого он задумал совершить теракт самостоятельно.

«Постановлением суда несовершеннолетний М. помещен в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Астраханской области на срок не более 30 суток», — сообщили в пресс-службе.

Ранее теракт предотвратили в Ростовской области. Сотрудники ФСБ задержали мошенников, которые пытались вовлечь несовершеннолетнюю девушку в террористическую деятельность. В рюкзаке студентки одного из областных колледжей, которая направлялась к зданию городской администрации, нашли части самодельного взрывного устройства.

* Организация запрещена в России