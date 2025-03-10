В Старой Руссе мужчина утонул, пытаясь спасти провалившуюся под лед собаку
В Новгородской области мужчина утонул в реке Полисть в городе Старая Русса. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
«Предварительно установлено, что мужчина гулял с собакой по набережной. Собака увидела лебедей на реке, побежала на лед и провалилась в воду. Хозяин попытался спасти животное, но утонул», — сообщили в ведомстве.
Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти мужчины.
Накануне в Химках под лед провалились двое мужчин и двое детей. Мужчины бросились спасать двоих девочек. Одну удалось вытащить из воды, вторую — нет. Погибшей было 12 лет. Ее тело достали спасатели.
Прокуратура начала проверку после гибели провалившейся под лед девочки.