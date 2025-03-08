Прокуратура начала проверку после гибели провалившейся под лед девочки в Химках

Химкинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели девочки в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Две девочки вышли на лед канала имени Москвы в городском округе Химки, отошли от берега на 70 метров и провалились в воду», — уточнили в прокуратуре.

Одного ребенка удалось спасти, она убежала домой, но другая девочка погибла. Как сообщили в МЧС России, погибшей девочке было 12 лет. Ее тело достали спасатели.

Спасать девочек бросились двое мужчин. Они и вытащили одного ребенка из воды. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

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