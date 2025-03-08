Источник 360.ru: мужчины с детьми провалились под лед в Химках

Двое мужчин и двое детей провалились под лед в Химках. ЧП произошло на пляже у дома № 11 на улице Кудрявцева, сообщил источник 360.ru.

«Тонут двое мужчин и двое детей», — сказал источник.

По словам очевидцев, мужчины бросились спасать двоих девочек. Одну удалось вытащить из воды, вторую — нет. Подробности происшествия выясняются.

Ранее 72-летний рыбак провалился под лед у набережной на Перервинском плесе. Тонущего мужчину заметила из окна москвичка и вызвала спасателей. Рыбак не пострадал и от госпитализации отказался.

Upd: в МЧС России сообщили, что в подмосковных Химках утонул ребенок. По данным ведомства, на канале имени Москвы две 12-летние девочки провалились под лед. Очевидцы успели спасти только одну школьницу, она убежала домой. Тело второй достали спасатели.