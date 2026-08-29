В Стамбуле 11 человек пострадали при лобовом столкновении трамваев

Не менее 11 человек пострадали при столкновении двух трамваев в районе Зейтинбурну в Стамбуле. Об этом сообщила газета Hürriyet .

Авария произошла около 20:15 на линии Т1 Кабаташ — Багджылар между остановками «Пазартекке» и «Топкапы». По предварительным данным, трамваи столкнулись лоб в лоб.

На место прибыли пожарные, полицейские и медицинские бригады. Спасатели оказали пострадавшим первую помощь на месте, после чего доставили их в больницу.

Правоохранительные органы начали расследование. Им предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Трамваи линии Т1 временно пустили по альтертнативным маршрутам.

Ранее, утром 4 августа, в районе ВДНХ в Москве туристический автобус столкнулся с трамваем: водитель автобуса нарушил ПДД и не убедился в безопасности маневра.