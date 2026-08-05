Трамвай с 30-ю пассажирами сошел с рельсов в Нижнем Тагиле, 6 человек пострадали

Трамвай с пассажирами сошел с рельсов в Нижнем Тагиле, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

ДТП произошло на улице Кулибина. По информации ГАИ, с рельсов сошла задняя тележка трамвая, а вагон наехал на опору ЛЭП.

«В момент происшествия в трамвае находилось порядка 30 пассажиров, шесть из которых, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью. После осмотра медиками пострадавшие отпущены домой», — отметили в сообщении.

Трамваем управляла 31-летняя местная жительница с водительским стажем один год. Женщина рассказала, что во время движения почувствовала резкий толчок, поэтому резко затормозила. Трамвай стал неуправляемым и вагон развернуло. В ГАИ сообщили, что водитель трамвая была трезвая, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась.

Утром 4 августа в Москве в районе ВДНХ произошло ДТП с трамваем. Водитель туристического автобуса не убедился в безопасности маневра, грубо нарушил ПДД и въехал в трамвай.