В США указали на странность в аэропорту Вашингтона в момент авиакатастрофы

В момент столкновения пассажирского самолета American Airlines и военного вертолета в аэропорту Вашингтона находилась неполная смена диспетчеров. На эту странность обратили внимание журналисты газеты The New York Times.

По данным предварительного отчета Федерального управления гражданской авиации США (FAA), нехватка персонала повлияла на координацию самолетов. В связи с тем, что пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты, они не всегда могут слышать друг друга.

Авторы статьи отметили, что в США наблюдается проблема дефицита диспетчеров. В аэропорту имени Рейгана в сентябре 2023 года работали 19 сертифицированных специалистов, тогда как в штате должно быть 30 человек. Из-за нехватки кадров многие диспетчеры выходят на смену шесть дней в неделю и работают по 10 часов в день.

Пассажирский самолет упал в реку Потомак во время захода на посадку при столкновении с военным вертолетом. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди жертв ЧП были тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова.