В США родители обезглавили двоих детей и заперли младших сыновей с трупами

NYT: супруги обезглавили детей и заставили младших сыновей смотреть на тела

В США супружескую пару приговорили к пожизненному заключению за жестокую расправу с детьми. Об этом сообщила газета New York Post .

Родители обезглавили 12-летнего мальчика и его 13-летнюю сестру, заставили младших сыновей смотреть на их тела и заперли в комнате с трупами без еды.

«Двое невинных детей были убиты, а их младшие братья навсегда остались с этим кошмаром», — заявил окружной прокурор Лос-Анджелеса Нейтан Хокман.

Морис Джуэл Тейлор и Натали Сумико Бротвелл совершили преступление в 2020 году. Помимо убийств, родителей признали виновными в жестоком обращении с детьми.

