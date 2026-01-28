В США пропал 15-летний подросток после знакомства в Roblox

В Нью-Йорке пропал 15-летний подросток, который тайно от родителей уехал на поезде на встречу со знакомым с игровой платформы Roblox. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Парень исчез 9 января: после школы он сел на поезд с Лонг-Айленда в Манхэттен. Камеры на Центральном вокзале Нью-Йорка в последний раз зафиксировали подростка в 17:30 того же дня.

Родители рассказали, что мальчик раньше не уходил из дома, хорошо учился, а поездка к незнакомцу стала для него нетипичным поступком. Семья и друзья собрали поисковые группы и подключили волонтеров.

Полиция проверила местные приюты для бездомных. По данным газеты, поиски осложнила сильная зимняя буря, которую в регионе назвали самой мощной за последнее десятилетие.

Представители Roblox заявили, что очень встревожены случившимся и готовы сотрудничать с правоохранителями. Платформа также провела внутреннюю проверку и не нашла подозрительной активности, которая могла привести к исчезновению подростка.

Ранее в Красноярске сын бизнесмена ушел из дома вместе с неизвестным. За него требовали выкуп в 30 миллионов рублей. Позднее отец молодого человека подтвердил 360.ru, что его сын нашелся живым.