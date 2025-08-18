В США похотливый прохожий изнасиловал упавшую в обморок у церкви женщину

В городе Нэшвилле штата Теннесси прохожий изнасиловал женщину, упавшую в обморок на ступенях церкви. Об этом сообщило издание People .

Вечером 14 августа 39-летний Мохамед Мохамед напал на женщину, которая «то теряла сознание, то приходила в себя на ступенях церкви в Нэшвилле». По данным полиции, проезжающая мимо в районе Вудбайн пожарная бригада заметила, как неизвестный попытался задрать юбку лежавшей на земле женщине.

Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина попала на камеры видеонаблюдения. Она нетвердо держалась на ногах, а потом села на ступеньки церкви. Мохамед сел рядом и начал ее трогать. Та безуспешно пыталась его оттолкнуть, когда приходила в сознание.

«Затем Мохамед якобы поднял ее с лестницы, поставил на землю и неоднократно подвергал ее сексуальному насилию», — говорится в материале со ссылкой на пресс-релиз полиции.

Пострадавшую госпитализировали, но вскоре ее не стало. Ее личность пока не установлена. Насильник задержан. Мохамед отказался давать показания, его заключили под стражу.

