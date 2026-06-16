В США пенсионерка застряла в грязевой яме и провела в ней три дня

В США, в штате Миннесота спасли 68-летнюю Кэтрин Весснер, которая несколько дней не могла выбраться из грязевой ямы. Об этом сообщила The Guardian .

Женщину нашли 6 июня двое мужчин, которые катались на вездеходах в лесистой местности недалеко от Хакенсака. К тому моменту Весснер уже почти полностью погрузилась в грязь.

Позже она рассказала, что 3 июня ее автомобиль застрял, после чего она вышла наружу, поскользнулась и упала в лужу глубиной около 60 сантиметров.

Спасатели заметили рядом ее фургон, который, по словам очевидцев, совсем не подходил для поездок по бездорожью. Один из мужчин рассказал, что сначала женщина не подавала признаков жизни, а потом тихо попросила о помощи.

«Все, что мы могли видеть — округлую часть лица: рот, губы. Даже уши не разглядеть. Все погружено в воду», — сказал он.

Мужчины вытащили Весснер из грязи и позвонили в службу 911. После этого ее увезли в больницу. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

Ранее в Орехово-Зуевском городском округе спасатели помогли найти женщину, которая потерялась в лесу между садовыми товариществами «Сигнал» и «Надежда». К поискам привлекли сотрудников 301-й части «Мособлпожспаса».