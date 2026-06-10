Заблудившуюся в лесу женщину спасли в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском городском округе спасатели помогли найти женщину, потерявшуюся в лесу между садовыми товариществами «Сигнал» и «Надежда». К поисковой операции привлекли сотрудников 301-й части «Мособлпожспаса».

Сообщение о происшествии поступило в службу в Систему-112 во второй половине дня. За помощью обратился мужчина, который рассказал, что его супруга вышла на остановке в деревне Кудыкино и решила сократить путь домой через лес, однако не смогла самостоятельно найти дорогу и заблудилась.

Прибыв на место, спасатели приступили к поискам. Специалисты обследовали лесную территорию и использовали звуковые сигналы спецтехники, чтобы помочь потерявшейся сориентироваться. Связаться с ней по телефону не удавалось — впоследствии выяснилось, что мобильное устройство разрядилось.

«К поискам женщины присоединились ее супруг и дочь. Примерно через 40 минут заблудившуюся женщину удалось найти в районе лесного болота. Работники подразделения провели с ней беседу о правилах, которые необходимо соблюдать при пересечении леса», — отметил начальник части Андрей Салин, который лично принял участие в операции.

Семья поблагодарила специалистов за оперативную помощь и успешное завершение поисков. Медицинская помощь женщине не потребовалась.