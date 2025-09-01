В США мальчик попал под пулю из-за неудачной шутки

В США 10-летний мальчик получил пулевое ранение, когда попытался разыграть соседа, постучав ему в дверь. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

Ребенок пострадал в городе Хьюстон, штат Техас. Подросток гулял с друзьями и, вероятно, решил пошалить.

«Судя по всему, 10-летний мальчик стучался в двери соседей и убегал, когда кто-то, судя по всему, начал стрелять», — сказал представитель полицейского управления Хьюстона Шей Авосиян.

По его словам, на месте стрельбы задержали и допросили одного человека, но обвинений ему не предъявили. Пострадавшего мальчика доставили в критическом состоянии в ближайшую больницу.

По данным канала, подросток с друзьями мог устроить розыгрыш, похожий на старую шутку под названием «Выбивание дверей ногой». Во время этого пранка дети снимают на видео, как они стучат в двери домов и квартир, а потом убегают.

Ранее в Миннеаполисе во время стрельбы в католической школе погибли три человека. Стрелком оказался 23-летний трансгендер*, чья мать работала в этом учреждении.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.