Стала известна личность устроившего стрельбу в католической школе в США

KARE 11: Стрельбу в католической школе в США устроил трансгендер

Нападение на католическую школу в американском штате Миннесота совершил 23-летний Робин Уэстмэн, считавший себя трансгендером*. Об этом сообщил местный телеканал KARE 11 .

По информации журналистов издания, стрелявший сменил свое имя с Роберт на Робин в 2020 году. Мать нападавшего работала в католической школе, в которой Уэстмэн устроил стрельбу.

На его оружии обнаружили надпись: «убить [президента США] Дональда Трампа» и другие.

Ранее стало известно, что жертвами стрельбы в католической школе Миннеаполиса стали три человека. Нападение произошло утром 27 августа.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.