Жертвами стрельбы в католической школе Миннеаполиса стали три человека

Покончивший с собой предполагаемый стрелок и два человека с огнестрельными ранениями погибли в католической школе Миннеаполиса в результате нападения. Об этом со ссылкой на Министерство юстиции США сообщило агентство Reuters .

В ведомстве добавили, что ранения различной степени тяжести получили 20 человек.

Газета The Washington Post сообщила, что в детский травматологический центр Миннеаполиса доставили пятерых школьников, получивших огнестрельные ранения.

Нападение на католическую школу произошло в первый день учебного года во время утренней мессы. Всего в учебном заведении обучение проходят 395 детей разного возраста.

Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино объявил, что направил агентов на место происшествия. Он подчеркнул, что ведомство предоставит всю информацию по мере поступления.

Президент США Дональд Трамп заявил, что взял под контроль ситуацию с нападением на школу в Миннеаполисе.

«Белый дом продолжит следить за этой ужасной ситуацией. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за всех, кто оказался в нее вовлечен», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

О мотивах покончившего с собой стрелка пока ничего не известно. Его личность спецслужбы пообещали раскрыть позже.