В США артистка цирка случайно ранила мужа из арбалета

Артистка случайно попала стрелой в шею своему партнеру во время циркового выступления в городе Миддлтаун штата Нью-Йорк. Об этом сообщила телекомпания CBS News .

Супруги Ана Даса Тавера и Эдвин Куэрво Ранхель выступали на ярмарке округа Ориндж 24 июля. По замыслу номера, женщина должна была выстрелить из арбалета в мишень, которую удерживал ее партнер. Во время номера стрела отклонилась от заданной траектории и попала мужчине в шею.

Спасатели доставили Ранхеля в медицинский центр на вертолете. Обследование показало, что стрела повредила мягкие ткани, но не задела крупные сосуды. Артисту оказали медицинскую помощь и выписали на следующий день.

Цирк отменил ближайшее выступление. Позднее коллектив возобновил программу, но убрал из нее номер с арбалетом.

Ранее в Дагестане волонтеры спасли кота, в черепе которого застряла стрела от арбалета. Как именно пострадало животное — осталось загадкой.