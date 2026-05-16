Кота со стрелой в черепе спасли волонтеры в Дагестане

В Дагестане волонтеры спасли кота, у которого в черепе застряла стрела от арбалета. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Как рассказали зоозащитники, животное доставили в ветеринарную клинику неравнодушные местные жители. Каким образом стрела попала коту в голову, пока неизвестно.

Чтобы избежать дополнительных травм во время транспортировки, волонтеры самостоятельно укоротили выступающие части стрелы. Сейчас за животным продолжают наблюдать специалисты. По словам волонтеров, кот уже самостоятельно ест и ходит в туалет.

