В Сочи произошло землетрясение магнитудой 2,7. Подземные толчки зафиксировали сейсмологи в горах, сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

Эпицентр находился примерно в 12 километрах от берега на глубине пять километров. Обращений от жителей в экстренные службы не поступало, вся инфраструктура цела.

Накануне землетрясение произошло на севере Греции. Подземные толчки магнитудой 4,9 нанесли серьезный ущерб монастырям на Афоне: на стенах появились трещины, повредились древние фрески.

Монахи и паломники покинули одну из церквей после того, как прямо во время богослужения откололся фрагмент люстры.

На прошлой неделе землетрясения магнитудами 5,2 и 6,3 настигли Италию и Самоа. Очаги зафиксировали на глубине 10 километров. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.