Землетрясение на Афоне повредило древние монастыри

Землетрясение на севере Греции нанесло значительный ущерб монастырям на Афоне. Подземные толчки магнитудой 4,9 вызвали появление трещин в стенах строений и повредили древние фрески, сообщила газета Voria .

Эпицентр находился в 11 километрах к северо-западу от поселения Карея, глубина очага составила 10,6 километра. По данным издания, в одной из церквей прямо во время богослужения откололся фрагмент люстры, после чего монахи и паломники спешно покинули храм.

«Монахи сообщили о повреждениях в старых скитах и кельях, а паломники рассказали, что землетрясение было продолжительным и в прибрежных районах сопровождалось громким гулом», — отметили авторы материала.

На прошлой неделе землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Италии, в 55 километрах от острова Сицилия. На следующий день еще более сильные толчки зафиксировали у берегов Самоа.