В воскресенье, 22 марта, у берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщил Volcano Discovery со ссылкой на данные Геологической службы США.

Толчки зафиксировали в 04:30 по местному времени (18:30 по московскому) в 155 километрах к юго-западу от населенного пункта Лотофага. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу, 21 марта, в Италии примерно в 55 километрах от острова Сицилия. Очаг также зафиксировали на глубине 10 километров.