В СНТ «Шахтер» под Нижним Тагилом устраняют последствия наводнения
Садовое товарищество «Шахтер» под Нижним Тагилом затопило 2 июля после прорыва плотины. Об этом сообщили очевидцы корреспонденту 360.ru, предоставив фото и видео.
По словам местных жителей, вода пришла стремительно. Более 300 участков оказались в воде на глубине до 1,8 метров, в домах все размокло и покрылось илом, урожай погиб. Один из жителей не стал эвакуироваться, он запустил генератор и забрался на втором этаж дома с курами, козами и кроликами.
«Я три года строил дом и оформил его как жилой в эту зиму. При температуре -30 градусов делал полы, утеплял. Теперь все на выброс», — поделился член товарищества, осмотрев жилище после того, как вода ушла.
С жителями встретился мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он пообещал держать прямую связь с пострадавшими и оказать необходимую помощь.
Паводок 2 июля также подтопил дома и садовые участки под Нижним Тагилом. Причиной стали сильные дожди.