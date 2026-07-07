07 июля 2026 13:54 В СНТ «Шахтер» под Нижним Тагилом устраняют последствия наводнения 0 0 0 Эксклюзив

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Свердловская область

Садовое товарищество «Шахтер» под Нижним Тагилом затопило 2 июля после прорыва плотины. Об этом сообщили очевидцы корреспонденту 360.ru, предоставив фото и видео.

По словам местных жителей, вода пришла стремительно. Более 300 участков оказались в воде на глубине до 1,8 метров, в домах все размокло и покрылось илом, урожай погиб. Один из жителей не стал эвакуироваться, он запустил генератор и забрался на втором этаж дома с курами, козами и кроликами.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

«Я три года строил дом и оформил его как жилой в эту зиму. При температуре -30 градусов делал полы, утеплял. Теперь все на выброс», — поделился член товарищества, осмотрев жилище после того, как вода ушла.

Видео: 360.ru

С жителями встретился мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он пообещал держать прямую связь с пострадавшими и оказать необходимую помощь. Паводок 2 июля также подтопил дома и садовые участки под Нижним Тагилом. Причиной стали сильные дожди.