Жители Нижнего Тагила начали плавать по дворам на лодках из-за паводков

Жителям Нижнего Тагила и окрестных поселков пришлось бороться с последствиями дождевого паводка, используя лодки. Об этом очевидцы рассказали в беседе с 360.ru.

«Началось вечером 29 июня. Уровень воды зависит от дождей. Когда снова начинаются — прибывает. Вчера днем было лучше, пока снова не пошел ливень. У многих затоплены подвалы домов», — поделился местный житель.

Он сообщил, что жители своими силами откачивают воду насосами, вызывают ассенизаторские машины и вручную вычерпывают воду из подвалов.

Другой собеседник 360.ru рассказал, что на его участке вода поднялась почти по пояс. Он пояснил, что рядом протекает река Черная, которая вышла из берегов, а сам участок находится в низине, поэтому семья решила временно уехать. Еще одна местная жительница сообщила, что ее родители уже откачивали воду, однако новые дожди не позволяют полностью избавиться от подтопления.

В правительстве Свердловской области сообщили, что профильные службы круглосуточно устраняют последствия паводка. В Нижнем Тагиле подтопления затронули часть садовых товариществ, при этом власти заявляют, что ситуация находится под контролем.

По данным МЧС России, в регионе остаются подтопленными более 300 жилых и дачных домов, а также 3112 приусадебных участков в 17 муниципалитетах.