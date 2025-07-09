В смертельном ДТП в Зарайске погиб ребенок из приемной многодетной семьи

В микроавтобусе, в который врезалась BMW в Зарайске, ехала с отдыха приемная семья с детьми. В ДТП погиб один ребенок и водитель легковушки. Семеро человек пострадали, шестеро из которых несовершеннолетние. Подробнее о случившемся 360.ru рассказал сын пострадавшей в аварии водителя микроавтобуса Юлии.

Он отметил, что пока не знает, какие именно мама получила травмы в результате ДТП. Для выяснения обстоятельств отправился в больницу.

«Средне-тяжелое состояние [пострадавших]. Они ехали с моря, подъезжали уже к дому, выехали вчера», — сказал он.

Дети, с которыми ехала женщина — приемные. Их взяли в семью с 2014 года.

Смертельная авария произошла сегодня, 26-летний водитель BMW выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом. В итоге погиб сам мужчина и 10-летний пассажир микроавтобуса. Также получила травмы Юлия — шофер микроавтобуса и еще шестеро детей.

Как сообщил 360.ru Минздрав по Подмосковью, состояние трех пациентов оценили как тяжелое, пятерых — средней степени тяжести.