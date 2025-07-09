В Подмосковье в ДТП погиб десятилетний ребенок

Ребенок и взрослый погибли, а также восемь человек пострадали в ДТП в Зарайске. Об этом сообщила пресс-служба Подмосковья.

Происшествие случилось сегодня, 26-летний водитель BMW ехал по дороге Луховицы — „М-5 Урал" — Зарайск, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

«В результате ДТП погиб водитель BMW и 10-летний пассажир микроавтобуса, также травмы различной степени тяжести получили водитель микроавтобуса и семь пассажиров, среди которых шестеро детей», — заявили в ведомстве.

Источник 360.ru сообщил, что за рулем BMW сидел водитель Николай У. Микроавтобусом Hyundai управляла Юлия С.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как отметила 360.ru пресс-служба Минздрава, все пострадавшие в ДТП сейчас находятся в больницах. Состояние трех врачи оценили как тяжелое, еще пятерых — средней степени тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь пациентам.

Ранее в Тюмени водитель иномарки Infiniti насмерть сбил 13-летнего школьника. Ребенок ехал на питбайке.