В СК назвали число пострадавших от салата в трех регионах страны

СК установит, в какие еще регионы поставляли опасную готовую еду

По последним данным СК, в Москве из-за отравления готовой едой к медикам обратились более 100 человек, в Нижегородской области в больницы попали 13 взрослых и ребенок, в Татарстане — 10 человек, восемь — в реанимации, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко .

Установлено, что все пострадавшие заказывали продукты питания через службы доставки и ели салат, изготовителем которого является ООО «Локалкитчен», подчеркнула она.

Во всех этих регионах изъяли опасные товары и назначили необходимые экспертизы. Петренко добавила, что следователи сейчас выясняют, в какие еще субъекты страны могли поставить эту продукцию.

Уголовное дело по факту массового отравления людей передадут в производство Главного следственного управления СК, добавила она.

Сегодня стало известно, что в рамках дела задержали трех человек. Как уточнила Петренко, речь идет о генеральном директоре компании «Локалкитчен», также известной как «Кухня на районе», Антоне Лозине, руководителе отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и фактическом руководителе компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимире Шине.

С ними проводят следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения, заключила представитель СК.