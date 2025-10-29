В Симферополе вспыхнул крупный пожар после атаки дрона: горят горюче-смазочные материалы

Аксенов: в Симферополе загорелись горюче-смазочные материалы после атаки БПЛА

Украинский беспилотник атаковал емкость с горюче-смазочными материалами в Симферополе. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале .

«В результате возник пожар. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте», — написал он.

Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на информацию из официальных источников.

За ночь над российскими регионами сбили 100 украинских дронов. Как отметили в Минобороны, больше всего беспилотников ликвидировали над Брянском. Еще БПЛА сбили в Калужской, Белгородской, Орловской Смоленской, Тульской, Курской и Ульяновской областях. Также дроны атаковали Крым, Марий Эл, Ставропольский и Краснодарский края.

На подлете к Москве ночью сбили четыре беспилотника. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, на места ЧП оперативно отправились сотрудники экстренных служб.