В Шушарах тетю-опекуна заподозрили в избиении ребенка до полусмерти

Шестилетний ребенок чуть не умер в поселке Шушары в Санкт-Петербурге из-за издевательств. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, шестилетнего мальчика доставили в больницу с различными травмами. К врачам его привезли в очень тяжелом состоянии — маленький пациент чуть не умер. В издевательствах подозревают тетю-опекуна, которая сейчас находится в декрете.

Женщина свою вину отрицает. По ее словам, ребенок сам упал и ударился головой о пол. Потом он сделал вид, что потерял сознание, и тетя вызвала скорую. После осмотра медики госпитализировали мальчика.

Происшествие привлекло внимание правоохранительных органов. Они посетили квартиру, где живет мальчик. Выяснилось, что жилье съемное, в доме чисто, у ребенка есть отдельное спальное место. Он живет в одной комнате вместе со старшим братом.

Также, по данным источника, мать пострадавшего мальчика злоупотребляет алкоголем и отказалась от воспитания сына, поэтому ее лишили родительских прав.

По словам тети, сам ребенок состоял на учете у психиатра, ведет себя странно: наносит себе телесные повреждения, бьется головой о стену, дерется, отказывается от еды. Поведение объясняет тем, что не хочет жить в этой семье.

Ранее житель Кирова избил незнакомого мальчика. Происшествие случилось после того, как ребенок поссорился с его дочерью — ударил ее в спину. В итоге отец решил отомстить за чадо.