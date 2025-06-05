Кировчанин избил мальчика после конфликта с дочерью

Мужчина в Кирове избил мальчика, который поссорился с его дочерью

В Кирове на улице Шорина мужчина избил мальчика после того, как тот поссорился с его дочерью. О случившемся рассказала мать пострадавшего ребенка в беседе с 360.ru.

Мальчик, по словам женщины, ударил девочку в спину после того, как она бросила в него бутылку. Отомстить за дочь пришел отец.

«Затащил моего сына в подъезд, стал выражаться очень-очень плохими словами, запугал и стал избивать», — рассказала мать ребенка.

После случившегося женщина написала заявление в полицию. Она выразила надежду, что правоохранители максимально накажут обидчика ее сына.

В пресс-службе МВД Кировской области сообщили, что против кировчанина возбудили уголовное дело. Следователи начали проверку, установили участника конфликта. Им оказался 34-летний местный житель.

«Находясь в подъезде дома на улице Шорина, действуя из хулиганских побуждений, беспричинно нанес побои несовершеннолетнему», — заявили в ведомстве.

Другие обстоятельства происшествия устанавливают.

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