В школе в Юрге обрушился потолок во время урока

Последствия обрушения потолка в школе в Юрге сняли на видео

В одной из школ города Юрги в Кемеровской области рухнул потолок. О происшествии в беседе с 360.ru сообщила мать одного из учеников

«[Дети] сидели в соседнем кабинете, услышали грохот, выскочили в коридор и увидели, что из кабинета выбегают ученики. <…> Видео сняли ребята, обучающиеся в этой школе», — сказала она.

Также 360.ru попытался связаться с директором школы, но телефон был выключен. Заместитель взял трубку, но комментировать ситуацию не стал.

Похожая ситуация случилась в начале этого года в Приморье. В бассейне владивостокской школы тоже рухнул потолок. Обошлось без пострадавших.

Ранее в школьной столовой в Ялуторовске с потолка упала мышь. Происшествие попало на видео, ролик опубликовали в Сети. В итоге случай заинтересовал прокуратуру Тюменской области, специалисты начали проверку санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждении.