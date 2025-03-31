В школе в Юрге обрушился потолок во время урока

В одной из школ города Юрги в Кемеровской области рухнул потолок. О происшествии в беседе с 360.ru сообщила мать одного из учеников
«[Дети] сидели в соседнем кабинете, услышали грохот, выскочили в коридор и увидели, что из кабинета выбегают ученики. <…> Видео сняли ребята, обучающиеся в этой школе», — сказала она.
Также 360.ru попытался связаться с директором школы, но телефон был выключен. Заместитель взял трубку, но комментировать ситуацию не стал.
Похожая ситуация случилась в начале этого года в Приморье. В бассейне владивостокской школы тоже рухнул потолок. Обошлось без пострадавших.
Ранее в школьной столовой в Ялуторовске с потолка упала мышь. Происшествие попало на видео, ролик опубликовали в Сети. В итоге случай заинтересовал прокуратуру Тюменской области, специалисты начали проверку санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждении.
Россиянину оторвало голову в смертельном ДТП в Таиланде
Еще один педиатр приобрел квартиру в Химках благодаря социальной ипотеке
Около 4 тысяч онлайн-заявок на присвоение адреса подали в Подмосковье за неделю
День открытых дверей прошел в филиале «Стрела» МАИ в Жуковском
Внук Зюганова попал в больницу в Москве
Конный клуб в деревне Салтыково Раменского округа начал подготовку к лету
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте