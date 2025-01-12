В бассейне владивостокской школы рухнул потолок
СК возбудил дело из-за обрушения потолка в школьном бассейне во Владивостоке
В школьном бассейне одной из школ в Советском районе Владивостока обрушился потолок. СК по Приморскому краю возбудил уголовное дело о халатности, сообщила пресс-служба ведомства.
В результате ЧП никто не пострадал. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
«Следователи СКР провели осмотр места происшествия», — отметили в пресс-службе.
По факту обрушения организовала проверку прокуратура, территорию школы оцепили.
«Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал прокурор Советского района города Владивостока Максим Муравьев», — написали в ведомстве.
По его данным, на момент ЧП в суде находился административный иск прокурора района к городской администрации. Сторона обвинения требовала профинансировать техническое обследование и ремонт кровли школы, так как «нарушения не были устранены по представлению прокурора».
Ранее потолок обрушился на детей в школе самарского поселка Нагорный. Из-за ЧП пострадали три девочки.