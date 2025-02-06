Мышь упала с потолка в столовой тюменской школы

Прокуратура Тюменской области начала проводить проверку в связи с появившимся в Сети видео, на котором мышь упала с потолка в школьной столовой в городе Ялуторовск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня в социальных сетях опубликованы сведения о наличии в одной из школ города Ялуторовска грызунов и насекомых», — отметили в прокуратуре.

Ведомство проверит исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства и даст оценку действиям школьной администрации.

В этот же день массовое отравление детей произошло в чувашском лицее, сообщил RT. С жалобами на плохое самочувствие обратился 41 ребенок.

Ранее группа несовершеннолетних спортсменов из Белгородской области отравилась в санатории в Ессентуках. В больницы с симптомами кишечной инфекции попали 12 детей. Состояние девяти из них оценили как среднетяжелое. Прокуратура оценит соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в санатории.