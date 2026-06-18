В Шервудском лесу тысячелетний дуб Робина Гуда не пережил наплыва туристов

В Шервудском лесу погиб тысячелетний дуб Робина Гуда — одно из старейших деревьев Европы. Причиной стали многолетние потоки туристов, засуха и вмешательства в структуру дерева. Легенду с несчастливым концом рассказала The Independent .

Знаменитый дуб веками оставался одной из главных достопримечательностей Шервудского леса и привлекал множество туристов. Однако постоянный поток гостей постепенно ухудшал состояние почвы вокруг дерева и ослаблял его корневую систему.

«В течение 200 лет посетители отправлялись полюбоваться узловатыми ветвями дуба, но из-за многовековой ходьбы почва уплотнилась, что непреднамеренно препятствовало попаданию дождя к корням», — отметили обозреватели.

На состоянии дерева также сказались засуха и попытки укрепить его ветви. Весной дуб не выпустил листьев — это стало признаком его гибели.

Тем временем в Московской области напомнили о важности бережного отношения к деревьям и городскому озеленению. В начале июня в Дмитрове на территории Инженерной школы прошла акция «Сад памяти»: там высадили 120 деревьев.